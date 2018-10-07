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Фонд госимущества готовит еще 74 аукциона

Фонд госимущества готовит еще 74 аукциона

В ближайшее время Фонд государственного имущества Украины должен продать на 74 аукционах объекты малой приватизации, общая стартовая цена которых превышает 420 миллионов гривен.

Об этом сообщил и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“В ближайшее время пройдет еще 74 аукциона (малой приватизации – ред.) со стартовой ценой свыше 420 миллионов”, – написал Трубаров.

Он добавил, что за менее чем полтора месяца торгов удалось продать 84 объекта на общую сумму 84 млн гривен. При этом общее увеличение стоимости лотов в ходе аукциона превышало 100 процентов.

“По 151 объекту со стартовой ценой почти 55 миллионов аукционы не состоялись, и, соответственно, эти лоты будут выставлены на повторные торги с 50-процентной скидкой с пошаговым увеличением цены”, – пояснил глава фонда.

По его наблюдениям, те объекты, которые находятся в удовлетворительном состоянии, расположены рядом с большими городами, продаются с первого раза с увеличением цены в разы.

По материалам УКРИНФОРМ
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