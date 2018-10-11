Стало известно, где могут открыть второй магазин IKEA в Украине

Второй магазин крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома – шведской компании IKEA в Киеве могут открыть в новом ТРЦ Lesnaya Mall.

Об этом сообщил застройщик Вагиф Алиев, который владеет Ocean Plaza и Lavina Mall.

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“После открытия Ocean Mall мы планируем открыть также Lesnaya Mall на 400 тыс. квадратных метров. И туда однозначно будет выходить IKEA”, – рассказал Алиев.

Представитель IKEA Владислав Лалич в то же время отметил, что они пока не спешат с анонсами и хотят открыть сначала первый магазин.

“Мы сначала хотим открыть магазин в Ocean Mall. Обычно, когда мы выходим на какой-то рынок, то планируем там работать в течение долгого времени. Мы абсолютно верим в Украину и будем работать здесь долго. Но мы хотим идти шаг за шагом”, – пояснил он.

Отметим, что торговый центр Lesnaya Mall планируют открыть в 2019 году. Он будет расположен вблизи станции метро Лесная.