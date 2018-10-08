Переселенцев обеспечат социальным жильем

Президент Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в Закон Украины “О жилищном фонде социального назначения” об условиях обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

“Документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных”, – говорится в сообщении.

Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет.

Такое право, в частности, предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

Ранее Верховная Рада приняла закон №7304, в пояснительной записке к которому говорится, что право стать на квартирный учет получат переселенцы с инвалидностью, которые не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории.