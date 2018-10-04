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Что покупает мир у Украины: топ-10 товаров пищевой и аграрной промышленности

Что покупает мир у Украины: топ-10 товаров пищевой и аграрной промышленности

За период с января по сентябрь 2018 года Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 млрд USD.

Об этом порталу Finance.ua сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины.

Cреди всех групп товаров первое место занимают зерновые культуры, которых в этом году было экспортировано на сумму 4,8 млрд USD.

Далее идут жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски (3,2 млрд USD); семена и плоды масличных растений, солома и фураж (1,4 млрд USD), мясо и съедобные субпродукты (478,9 млн USD), молоко и молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед (346,5 млн USD).

Топ-10 ключевых товаров, которые Украина экспортировала на внешние рынки за первые 9 месяцев 2018 года:

• подсолнечное масло (2,9 млрд USD);
• кукуруза (2,3 млрд USD);
• пшеница (2 млрд USD);
• рапс (700 млн USD);
• соевые бобы (600 млн USD);
• ячмень (460 млн USD);
• мясо птицы (380 млн USD);
• сахар (150 млн USD);
• шоколад (119 млн USD);
• соевое масло – общая стоимость экспорта составила 117 млн ​​USD.

«По сравнению с предыдущим годом, больше всего вырос объем продаж мяса птицы – на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Также следует отметить соевое масло (рост на 18%), семена рапса (на 15%) и пшеницу (на 6%)», – сообщают в UFEB.

Суммарный объем товара из топ-10 составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности.

По материалам Finance.UA
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