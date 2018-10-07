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Intel представила процессоры девятого поколения

Intel представила процессоры девятого поколения

Американская компания Intel представила процессоры Core девятого поколения.

В новую линейку устройств вошел процессор Intel Core i9-9900K, который компания назвала «лучшим игровым процессором в мире».

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Он состоит из 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 3,6 ГГц, которая может увеличиваться до 5 ГГц.

Также были показаны процессоры Core i7-9700К (восемь ядер, частота 3,6 ГГц) и Core i5-9600К (шесть ядер, частота 3,7 ГГц). Цена Core i5-9600K составит $262, Core i7-9700К будет стоить $374, а Core i9-9900К — $488. Предзаказы на новые процессоры открыты с 8 октября, продажи начнутся с 19 октября.

По материалам Коммерсантъ
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