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НАБУ направило в суд обвинительный акт по "янтарному делу"

НАБУ направило в суд обвинительный акт по "янтарному делу"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд обвинительный акт по “янтарному делу”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, сейчас детективы НАБУ завершили досудебное расследование по так называемому “янтарному делу”, открытому по фактам получения неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

“Обвинительный акт в отношении предполагаемых участников преступления, среди которых двое действующих народных депутатов Украины, 5 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что секретарю Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Украины, нардепу Максиму Полякову инкриминируется ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (“Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение”).

Еще одному фигуранту дела – заместителю председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства, народному депутату Бориславу Розенблату инкриминируется – ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 УК Украины (“Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение”).

По материалам РБК-Украина
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