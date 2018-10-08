Артем Зайцев: Закон «О валюте». Что он меняет для банков и украинцев?

В этой колонке мы постараемся рассказать про основные изменения, что принесет Закон «О валюте» уже с февраля 2019 года.

Главной целью Закона Украины «О валюте» является свободное проведение валютных операций, разработка новой базы нормативных актов в разрезе валютного регулирования, основными принципами которых будет простота.

На данный момент в Украине действует более 50 подзаконных актов, каждый из которых регулирует лишь отдельные аспекты операций с валютой. Это, как правило, приводит к различным трактовкам норм и положений, а в случае их пересечения найти точную необходимую информацию практически невозможно, что, в свою очередь, существенно затрудняет работу уполномоченных банков со своими клиентами.

Именно поэтому как банки, так и клиенты, рассматривают вступление в силу Закона Украины «О валюте» как правильный и положительный шаг в сторону либерализации и упрощения операций с валютой.

Новая база нормативно-правовых актов (НПА) будет состоять из основных НПА, определяющих:

● структуру валютного рынка и правила торговли иностранной валютой;

● порядок расчетов, операций покупки и переводов иностранной валюты на территории Украины и за рубеж;

● трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме;

● перечень введенных мер защиты и порядок их применения (антикризисные постановления, имеющие временный характер);

● уведомительную систему сбора информации про валютные операции;

● порядок соблюдения граничных сроков расчетов, установленных НБУ.

Изменения коснутся прежде всего граничных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

Так, граничный срок будет увеличен до 365 дней вместо 180. Это существенно облегчит работу бизнеса, ведь о несоблюдении граничных сроков расчетов юридических лиц, уполномоченные банки обязаны уведомлять органы ГФС, что влечет множественные проверки и штрафы для бизнеса. Вплоть до санкций в виде запрета на осуществление валютных операций.

Также будут отменены индивидуальные лицензии на совершение юридическими лицами инвестиций за рубеж и размещение средств за рубежом. Заменена системой е-лимитов, аналогичной действующей по физическим лицам до 50 тыс. долларов США. И отменен валютный надзор по операциям на сумму, не превышающую эквивалент 150 000,00 гривен.

Учитывая вышеизложенное, Закон «О валюте» – огромный шаг к либерализации валютного регулирования со стороны государства. Шаг к отмене откровенно устаревших и утративших свою актуальность нормативно-правовых актов и правил. Это позитивно повлияет на сферу бизнеса. Облегчит работу как предприятиям, так и уполномоченным банкам.

Однако не стоит забывать, что банки, как и прежде, остаються субьектом финансового мониторинга. Они обязаны рассматривать операции клиентов согласно ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также «Положения про порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) про финансовые операции и их участников».

Соответственно, банки, как и прежде, будут запрашивать у клиентов дополнительные документы/информацию при осуществлении клиентами операций с иностранной валютой, которые могут иметь признаки осуществления рисковой финансовой операции.

Артем Зайцев, начальник управления валютного контроля Банка «ГЛОБУС»