Fujitsu дополнит бесконтактный метод оплаты распознаванием лица

Японская компания Fujitsu продолжает искать оптимальные решения для бесконтактного обслуживания покупателей.

В сентябре вместе с компанией AEON в сети одноимённых магазинов введена оплата с помощью идентификации пользователей по определению рисунка вен. При всей новизне решения у неё имеется один недостаток — покупатель должен набрать год своего рождения, чтобы упростить поиск по удалённой базе данных.

Вместо этого в будущих системах бесконтактной оплаты без кошельков и ID-карт разработчики Fujitsu предложили комбинированный метод с определением рисунка вен вкупе со сканированием лица.

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При оплате покупки на терминале покупатель располагает ладонь над сканером рисунка вен и смотрит в камеру. Из базы до одного миллиона занесённых в неё лиц извлекается образ предположительного владельца сканируемой ладони. Данные сравниваются с получаемым с камеры изображением, после чего система по двум отдельным параметрам (рисунок вен и лицо) выносит вердикт о подлинности или несоответствии персонажа.

Подобный подход позволяет исключить ошибочное срабатывание системы и закрыть глаза на огрехи сканирования.

Иначе говоря, данное решение значительно ускоряет безошибочную идентификацию пользователя. Упрощение системы распознавания позволило разработчикам сократить вычислительную нагрузку на локальное оборудование до одной десятой от требуемой ранее мощности.

Необходимость в подобных бесконтактных системах идентификации без привлечения ID-карт и системы паролей вызвана опасениями утери или утечек персональных данных.

Покупатель идёт в магазин без каких-либо удостоверяющих банковских документов и не боится забыть номера карточек и пин-кодов. Для совершения покупки ничего не нужно (кроме денег на банковском счёте). Достаточно выбрать товар и показать на кассе ладонь и посмотреть в камеру. В Японии подобные системы аутентификации покупателей компания Fujitsu рассчитывает начать внедрять примерно через два года.