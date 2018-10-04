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"Кузня" Порошенко получила многомиллионный контракт на ремонт военных кораблей

"Кузня" Порошенко получила многомиллионный контракт на ремонт военных кораблей

Завод президента Петра Порошенко “Кузня на Рыбальском” 1 октября получил 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля.

Об этом заявил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

На портале говорится, что соглашение с “Кузней” подписано в сентябре 2018 года. Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины.

На портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую завод должен получить из бюджета, неизвестна. “То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro, говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа”, – считает Каневский.

По материалам СТРАНА.UA.
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