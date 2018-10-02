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Гройсман объяснил, что нужно Украине для энергетической независимости

Гройсман объяснил, что нужно Украине для энергетической независимости

Украина станет энергетически самодостаточным государством, когда увеличит собственную добычу и будет более рационально потреблять имеющиеся ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Сегодня.

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“Мы достаточно энергонезависимое, учитывая запасы, государство. Мы самая газовая страна в Европе. Наша стратегия на увеличение собственной добычи и удовлетворение своих потребностей – правильная. Мы одновременно уменьшаем энергоемкость экономики и рационально используем ресурсы”, – сказал Гройсман.

Он напомнил, что в 2019 году в Украине будет работать Государственный фонд энергоэффективности – инструмент повышения эффективности потребления ресурсов. Одновременно предлагается эффективно использовать возможности газотранспортной инфраструктуры.

По материалам Сегодня
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