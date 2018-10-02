Нацкомиссия по энергетике впервые выдала лицензию через онлайн-сервис

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензию первому субъекту хозяйствования, который подал заявление на ее получение через онлайн-сервис на Едином государственном портале административных услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Первая лицензия через онлайн-сервис была выдана на поставку тепловой энергии Кременчугской ТЭЦ, которая подала заявление и приложенные к нему документы через Единый государственный портал административных услуг.

“Использование Единого государственного портала административных услуг позволит сэкономить время и усилия субъектов хозяйствования, сделать отношения с НКРЭКУ прозрачными и открытыми”, – отмечают в Нацкомиссии.

Также отмечается, что НКРЭКУ совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины обновило информацию на Едином государственном портале административных услуг, которая содержит всю информацию, необходимую для получения лицензии, в частности: перечень видов деятельности, подлежащей лицензированию НКРЭКУ, перечень документов, которые должны предоставляться для получения лицензии, электронные формы заявлений и других документов, необходимых для получения административных услуг, образцы их заполнения, размер платы за выдачу лицензии, основания для отказа в выдаче лицензии, нормативно-правовые акты, которыми регулируется лицензирование.