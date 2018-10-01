Деньги есть - дорог нет: почему Украина не может отремонтировать автомагистрали

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует профинансировать ремонт и строительство дорог в следующем году на в 56 млрд гривен. Это может оказаться рекордной суммой, которая когда-либо была инвестирована в эту отрасль. Но радоваться рано – чиновники на местах оказались неспособны использовать выделенные средства даже на этот год.

Амбициозные планы

В 2019 году правительство намерено потратить на ремонт и строительство дорог рекордную для Украины сумму – 56 млрд гривен, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, презентуя проект госказны на следующий год. Эта сумма на 8,3 млрд гривен больше, чем чиновники планируют потратить на автомагистрали в 2018 году (порядка 48 млрд гривен).

“Я говорил, что дороги – важный приоритет. И мы не отступаем”, – в очередной раз подчеркнул глава правительства в ходе заседания Кабинета министров.

О том, что в этом году будут выполнены все ранее заявленные планы по ремонту дорог государственного значения, РБК-Украина заверили и в “Укравтодоре”. Напомним, в 2018 году четыре миллиарда гривен направлено на ремонт трасс Львов-Тернополь-Умань и Киев-Одесса, два миллиарда гривен – Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, один миллиард – Житомир-Черновцы, 1,6 млрд гривен – на ремонт дороги Киев-Харьков-Довжанский и другие проекты.

“Все озвученные планы уже или реализованы, или будут завершены до конца года. Это почти 500 объектов по всей стране, – сообщил изданию советник и.о. председателя “Укравтодора” Славомира Новака Александр Кава. – Финансирование проектов на 63% по состоянию на сентябрь – хороший показатель. В этом году финансирование из госбюджета осуществляется равномерно в течение года. К примеру, направить средства на ремонт некоторых объектов запланировано на декабрь. Соответственно, подрядчики вынуждены даже планировать работы с учетом этого, чтобы успеть завершить работы до конца сезона”.

В “Укравтодоре”, впрочем, уточнили, что на самом деле выполнен еще больший объем работ. Правда, в ведомстве оперируют суммой в 42,5 млрд гривен на этот год. “Но, согласно приказу руководителя “Укравтодора”, акты выполненных работ подписываются, а средства перечисляются только при условии проверки качества на объектах. Поэтому сейчас идет проверка, и по ее результатам будут проведены или не проведены акты приема работ”, – пояснили РБК-Украина в пресс-службе ведомства. В “Укравтодоре” уточнили, что в европейских странах в это время года средний показатель выполнения работ составляет около 70% от плана.

Александр Кава добавил, что названная сумма в 42,5 млрд гривен по итогам года может быть большей. “Ведь некоторые области также направляют на дороги средства из собственных бюджетов. К примеру, Днепропетровская область выделит на эти цели почти один миллиард гривен”, – сообщил он.

Кроме того, в этой сумме не учтены результаты так называемого таможенного эксперимента. Как известно, в Украине он проводится уже несколько лет, и суть его в том, что если та или иная область превышает показатель запланированных таможенных поступлений, регион может частично направить эти средства на ремонт и строительство дорог. По данным “Укравтодора”, за счет таможенного эксперимента предполагается провести ремонт на 258 объектах дорожного хозяйства. На начало сентября по этому источнику финансирования получено более 4,3 млрд гривен, а проведено работ на сумму почти 3 млрд гривен. В прошлом году, по информации пресс-службы ГФС, в рамках таможенного эксперимента на дороги было направлено 12,3 млрд гривен. Вполне возможно, что как раз по этим причинам в презентации Владимира Гройсмана указаны более высокие показатели на этот год, чем суммы, которыми оперирует сам “Укравтодор”.

Высокие показатели выполнения запланированных ремонтов дорог в “Укравтодоре” объясняют своевременным проведением подготовительных работ. “В этом году “Укравтодор” заранее подготовил необходимую проектно-сметную документацию. Кроме того, за счет создания Государственного дорожного фонда удалось наладить более эффективное финансирование дорожных работ. Все это позволило существенно ускорить процесс запуска работ по стране”, – уточнил Александр Кава.

Регионы отстают

Впрочем, с ремонтом региональных и коммунальных дорог, за который с этого года отвечают местные власти, не все так гладко. В этом году на места из госбюджета направили субвенцию из средств Государственного дорожного фонда на общую сумму 11,5 млрд гривен. При этом деньги выделяются каждой области пропорционально протяженности местных дорог. Но, по данным “Укравтодора”, к началу сентября местные власти использовали лишь порядка 37% средств.

Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев объяснил РБК-Украина задержки с проведением ремонтных работ тем, что областям необходимо было время на подготовку проектно-сметной документации. “По нашим подсчетам, на эту подготовку необходим год. Кроме того, когда мы в прошлом году начали разрабатывать эти документы, то закладывали в них цены на товары и услуги на уровне 2017 года. Но за это время цены на щебень и битум выросли в три раза. В результате нам пришлось дважды заново переделывать документацию. Все это мешало начать работы”, – рассказал Гордеев. По его словам, в Херсонской области необходимо также построить новые дороги к местам отдыха. И на разработку проектов новых трасс, также потребуется определенное время. “Но уже в следующем году мы будем лучше подготовлены к ремонту дорог”, – заверил председатель Херсонской ОГА, уточнив, что в области уже провели все необходимые тендеры и вскоре компании приступят к ремонтам.

Похожие проблемы и на Закарпатье. “Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза и процедура тендеров по 279 дорогам коммунального, районного и областного значения занимает очень много времени. Другие области выбрали по несколько десятков автодорог – ключевых направлений, на которые направили средства из Государственного дорожного фонда. Поэтому они осваиваются гораздо быстрее, – рассказал замглавы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас. – Но нет сомнений, что до конца года все деньги на Закарпатье будут использованы в полном объеме”.

В Ровенской области причины задержек несколько иные. “Для нас важно не использование средств, а качественный ремонт максимального количества автодорог по всей территории области. Ровенская область отошла от практики “закатывания” денег в асфальт. Если другие регионы выделили 50 и более процентов на эксплуатацию и содержание дорог, предусматривающие мелкий ямочный ремонт, то в нашей области на эти цели направили менее 18%. Нас не интересует процент освоения средств, нас интересует качество работ. Мы делаем капитальный или текущий средний ремонт дорог, которые предусматривают замену верхнего слоя дорожного покрытия. Поэтому, естественно, это длительный процесс”, – заявил изданию председатель Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко.

Также в Ровенской области решили, что качественные дороги должны быть в каждом районе. “Впервые за 25 лет мы дали возможность райгосадминистрациям и областным территориальным общинам предоставить свои предложения по приоритетности дорог и их учли, – рассказывает глава Ровенской облгосадминистрации. – Это значительно более длинный путь, но справедливый. Он предполагает не несколько, а десятки тендеров сроком проведения до двух месяцев”.

Андрей Гордеев говорит, что помимо долгого процесса подготовки, проблемы возникают еще и в том случае, если в области, параллельно с местными, начинается ремонт трасс государственного значения. “На дороги государственного значения на нашу область выделены, по сравнению с той же Одесской областью, копейки. К чему это приводит? Если в области проводится большой объем дорожных работ на государственных дорогах, то дорожные компании стягивают в регион огромный объем техники и сотрудников. Поэтому, когда местные власти выходят со своими тендерами, то такие работы вышеуказанные компании выполняют очень быстро. Но когда в регионе не работают такие подрядчики, то работы выполняют местные компании, у которых не такой хороший парк техники, как у крупных дорожных компаний”, – пояснил Гордеев.

Помимо этого, регионы испытывают проблемы и с железнодорожным транспортом. Из-за его нехватки, щебень приходится возить автомобилями. “Представляете, у нас есть компания, которая возит машинами щебень на расстояние в 240 километров! Это очень дорого, – пожаловался глава Херсонской ОГА. – Кроме того, у нас в области нет ни одного асфальтового заводы. Для того, чтобы его построить, необходим объем работ не менее, чем на 500 миллионов гривен. У нас всего объем работ на 300 миллионов гривен на местные дороги и 264 миллионов гривен на государственные”.

Мешает местным органам власти оперативно осваивать бюджеты на выполнение дорожных работ и повышенный контроль за качеством. “Если же работы некачественные, то мы не подписываем документы, а заставляем переделывать, – рассказывает глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко. – То есть пока подрядчик не завершит работу, департамент строительства не перечислит деньги. Ведь, по новым требованиям, построенные дороги должны прослужить не менее 10 лет”. Кроме того, проведение тендерных процедур в Ровенской области задержалось из-за жалоб в Антимонопольный комитет от нескольких участников аукционов. Однако, по словам Муляренко, за счет субвенции в Ровенской области ремонтируется более ста дорог.

Александр Кава считает, что стоит с пониманием отнестись к причинам небыстрого расходования средств на местные и коммунальные дороги: “С этого года местные дороги и финансирование их ремонтов были переданы местным властям. Но для облгосадминистраций – это новая функция, поэтому не все из них смогли быстро и эффективно наладить процесс ремонта дорог”. По его словам, деньги, выделенные регионам на дороги, которые не будут использованы до конца календарного года, останутся у них и на следующий год. Согласно проекту госбюджета-2019 год, на местные дороги будет выделено уже 17,7 млрд гривен.

Но при распределении средств на местном уровне возникла определенная несправедливость. Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук говорит, что из 11,5 млрд гривен субвенции из госбюджета на местные и коммунальные дороги в пределах городов и сел будет потрачена лишь небольшая часть – около 400 млн гривен. “Распорядителями этих денег выступают облгосадминистрации. Обычные граждане думают, что раз деньги выделяются на местные дороги, то есть, по их мнению, на дороги внутри городов и сел, то они ожидают улучшения своих улиц, – говорит он. – Но это не совсем так. Местные дороги – это дороги между населенными пунктами. И именно на них облгосадминистрации направляют основной объем выделенных денег. На дороги внутри городов и сел, то есть на коммунальные дороги, направляется небольшая сумма – около 4% от всего объема субвенции”.

Готовимся к 2019 году

Несмотря на проблемы с освоением средств на следующий год на местном уровне, и пока не принятый парламентом госбюджет на 2019 год, “Укравтодор” уже начал активную подготовку к ремонту дорог государственного значения в следующем году. Ведомство проводит тендеры, которые будут профинансированы за средства, выделенные в 2019 году.

“На следующий год оглашены так называемые тендеры на ожидаемую стоимость”, – отмечает Александр Кава. В частности, уже объявлены 27 тендеров на общую сумму 5,6 млрд грн.

В Украине не запрещено проводить тендеры при наличии проектно-сметной документации и при условии, что реализация проекта продолжается не менее двух лет. В частности, в пресс-службе “Укравтодора” сообщили, что объявлены торги на ремонт дорог в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской и Харьковской областях. “На все эти объекты являются проектно-сметная документация. Проведение тендеров позволит начать работы, не теряя времени, с началом строительного сезона 2019 года”, – заверили в “Укравтодоре”.

Но в целом планы у “Укравтодора на следующий год более масштабные. По словам Александра Кавы, в 2019 году среди самых крупных проектов по ремонту дорог: завершение работ в коридоре GО Highway на участке от Львова до Умани. Кроме того, будет ремонтироваться трасса Н-08 на участке Запорожье – Мариуполь, чтобы обеспечить надежную связь Мариуполя с другими регионами страны. Запланирован большой объем работ на дорогах Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев и Н-14 Кировоград – Николаев, будет начато строительство Северного объезда Ровно, “чтобы освободить город от транзитных машин, движущихся со стороны Житомира в направлении Луцка и границы с Польшей”.

“Также, продолжится реконструкция национальной трассы Н-31 Решетиловка – Кобеляки – Днепр, которая расширяется до категории скоростное шоссе с четырьмя полосами движения по две в каждую сторону, будут проводится работы по расширению дороги до четырех полос на участке от Полтавы до Харькова, будут завершены работы по строительству объездных вокруг некоторых населенных пунктов в Полтавской области. Кроме того, начнется строительство новой скоростной дороги от Мукачево в Закарпатской области до нового контрольно-пропускного пункта на границе с Венгрией, где это шоссе будет соединяться с венгерским автобаном М3”, – рассказал изданию Кава.

Дмитрий Уляницкий