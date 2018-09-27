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Кабмин определился с ценой, за которую хочет продать "Центрэнерго"

Кабмин определился с ценой, за которую хочет продать "Центрэнерго"

Государственную компанию “Центрэнерго” планируют отдать на приватизацию. Стартовая цена госпакета акций составит 5,98 млрд грн.

Такую стоимость определил Кабмин, сообщил руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

“Кабинет Министров Украины утвердил условия продажи государственного пакета акций “Центрэнерго”, его стоимость составляет 5,984 млрд грн. Согласно решению Кабмина, в трехдневный срок Фонд государственного имущества доработает вместе с МЭРТом и Минфином условия продажи, которые будут являться неотъемлемой частью договора и обязательны к исполнению будущим владельцем. Процесс приватизации “Центрэнерго” движется в четком соответствии с утвержденным графиком и уже в середине октября будет официальное объявление о приеме заявок от потенциальных инвесторов и в конце ноября выходим на конкурс по продаже”, – написал Трубаров в Facebook.

Ранее советник по приватизации ПАО “Центрэнерго” аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young оценила 73,8% пакета акций предприятия, принадлежащего государству, в 5,985 млрд грн (225,48 млн долларов).

Об этом говорится в информации о фискальных рисках и их потенциальном влиянии на государственный бюджет в 2019 году, опубликованной на сайте Министерства финансов. Согласно документу, в 2018 году из всех объектов приватизации может быть продан только пакет акций “Центрэнерго”.

“С учетом сроков согласования Фондом государственного имущества условий договоров с советниками и согласования выбранных Кабинетом Министров на конкурсах советников подготовка к приватизации указанных обществ может начаться лишь в конце 2018 – начале 2019 года. Таким образом, в 2018 году может быть продан только пакет акций размером 78,289% уставного капитала “Центрэнерго”. По состоянию на август 2018 года компания Ernst & Young определила начальную цену пакета акций указанного общества в сумме 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.)”, – говорится в документе.

Еще в мае Кабинет Министров утвердил список из 26 объектов, которые относятся к перечню большой приватизации на 2018 год. Среди них – “Центрэнерго”.

“Центрэнерго” является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции – Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт – 14% генерирующей мощности Украины. “Центрэнерго” поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

По материалам ТСН
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