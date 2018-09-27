Оттепель в феврале. С чего начнется валютная либерализация в Украине

НБУ анонсировал начало валютной либерализации. Официально она начнется 7 февраля, с вступлением в силу нового закона «О валюте». Документ заменит собой действующий до сих пор Декрет о валютном регулировании 1993 года.

С каких новаций регулятор начнет новую страницу в истории валютного рынка страны – пока неизвестно: НБУ пока что только готовит нормативную базу, которая покажет, какие ограничения останутся в силе, а какие — нет.

Участники рынка не ожидают от Нацбанка полного «открытия шлюзов», но опасаются, что не успеют подготовиться к новому формату валютного регулирования из-за того, что регулятор отвел им на это всего месяц времени.

Каким хотят видеть «новую валютную реальность» банкиры и финансисты и что об этом думает НБУ? Об этом говорили участники Первого валютного форума, организованного порталом «Минфин» и компанией Finline.

Долгожданный февраль

НБУ уже запланировал ряд послаблений, которые вступят в силу сразу, то есть с 7 февраля. Речь идет о следующих изменениях:

Предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям расширят со 180 до 365 дней. Останавливать деятельность компании за нарушение этого периода правоохранительные органы больше не будут.

Валютный надзор отменят для внешнеэкономических контрактов до 150 тыс., а после изменений правил финмониторинга планка возрастет до 300 тыс.

Индивидуальные лицензии на покупку активов за рубежом заменят системой лимитов на подобные сделки.

Банкам и их клиентам больше не придется регистрировать внешние заимствования. Достаточно будет просто сообщить НБУ о подобной операции уже по факту.

Внесение платежей в валюте по программам страхования жизни и покупке ОВГЗ за валюту (но при условии участия банка) будет разрешено.

Продажу банками валюты онлайн легализуют.

«Мы меняем саму логику регулирования: сейчас НБУ действует по принципу валютного надзора, который задумывался изначально для того, чтобы предотвратить отток капитала из страны. С февраля мы переходим к валютному контролю: это означает, что регулятор будет просто следить за тем, чтобы установленные ограничения выполнялись — не больше», — рассказал во время форума заместитель директора департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, сейчас валютное регулирование запутано между 56 различными нормативными актами. На выходе — после вступления в силу Закона о валюте — рынок будет ориентироваться на 7 широких регуляций.

Но как отмечает Бахтари, Нацбанк точно не намерен делать мгновенную либерализацию. Изменения будут, но регулятор не снимет все ограничения сразу. “Мы работаем над проектом. Но Нацбанк его заранее не опубликует, такие вещи очень чувствительны для рынка. Поэтому что именно сохранится и в какой именно форме, мы увидим после нового года”, — сказал он.

Полный проект нормативной базы НБУ намерен представить в начале января. То есть всего за месяц до официального вступления в силу Закона о валюте.

На все про все — месяц

Участники рынка не очень довольны медлительностью НБУ. По словам соучредителя инвестиционной группы “Универ” Тараса Козака, учитывая период новогодних праздников, большая часть банкиров и финансистов просто не успеет проработать предложения Нацбанка.

Увидеть готовящуюся “нормативку” раньше января хотят и депутаты. По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаила Довбенко, либерализация должна быть комплексной, поэтому к процессу нужно привлекать не только НБУ, но и другие госорганы, в частности Госфискальную службу.

“Нужно садиться и обсуждать много вопросов. Как мы будем это делать, если на изучение нормативной базы НБУ у нас остается всего лишь месяц. И как вообще можно обсуждать регулирование, если мы не знаем, к чему нас в принципе ведет Нацбанк?», — спрашивает Довбенко.

Регулятор объясняет свою логику тем, что не может предвидеть экономические и политические условия, в которых рынку придется работать этой зимой. «Все зависит от экономической ситуации в стране, плюс нужно учитывать фактор выборов», — говорит Бахтари.

Что касается внешних макроэкономических условий, то, по мнению члена исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, до конца года Украина может рассчитывать на «попутный ветер» с точки зрения валютной либерализации.

Новая реальность

В целом банкиры и финансисты не ожидают серьезных смягчений от НБУ в феврале. По словам эксперта Центра экономической стратегии Романа Сульжика, регулятор дал понять, что пока не видит предпосылок для полного «откручивания гаек».

«К сожалению, наши первые встречи с НБУ (по поводу закона о валюте — ред.,) показали, что НБУ ничего делать не собирается из-за того, что в следующем году будут выборы. И все те надежды, которые мы возлагали, когда писали этот закон, ожидая либерализации, пока не сбудутся», — говорит Сульжик.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова отметила, что опыт других стран свидетельствует о том, что мгновенное смягчение далеко не всегда приводит к положительным результатам. По ее словам, банковский сектор поддерживает «постепенную либерализацию».

«Путем быстрого снятия ограничений пошел Израиль в 1977 году. Через два года они были вынуждены вновь «закрыть» рынок. Полноценную либерализацию в Израиле пришлось отложить, в конечном итоге она длилась 15 лет», — рассказала Коробкова.

Виталий Шапран считает, что серьезным тормозом на пути к полноценной либерализации остаются большие размеры теневого сектора в экономике. По его данным, объемы теневых сделок в Украине составляют $25-30 млрд.

Однако рынок уже обсуждает возможные сценарии развития после того, как все его участники привыкнут работать в новых условиях. По мнению Тараса Козака, одним из первых направлений эволюции рынка должна стать биржевая торговля валютой.

«Компании должны иметь право покупать и продавать валюту не только через банк, который берет большую комиссию, но и там, где продавец и покупатель сами смогут найти друг друга», — считает Козак.

Концептуально с этим согласны и в НБУ. По словам Эмала Бахтари, движение рынка действительно должно быть направлено в сторону биржевой торговли, но сначала нужно создать среду, в которой все его участники смогут работать без валютных ограничений.

По мнению Михаила Довбенко об особенностях работы регулятора на этом этапе говорить пока рано. «Нацбанк будет следить за прозрачностью рынка, когда он станет полностью свободным? Давайте сначала сформируем непосредственно сам рынок, откроем шлюзы хотя бы наполовину, а уже потом будем обсуждать, как правильно в этом «бассейне» плавать», — отметил Довбенко.

Но в любом случае кардинальные изменения наступят уже в феврале 2019 года, уверен Роман Сульжик. По его словам, если раньше доля валютных ограничений зависела от депутатов Рады, то теперь этот вопрос полностью находится в ведении НБУ. А это означает, что у рынка появится возможность самому непосредственно влиять на процессы валютного регулирования.

Ольга Терещенко