По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,291 млн и 15,968 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (30 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,18 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 61 активная заявка по доллару на сумму более 52,259 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1500 – 5 000

28,1300 – 10 000

28,1000 – 10 000

28,1000 – 30 000

28,1000 – 25 000

28,1000 – 10 000

28,1000 – 20 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0500 – 2 500

28,0600 – 3 000

28,0600 – 5 000

28,0900 – 10 000

28,1000 – 4 150

28,1000 – 1 000

28,1000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0798 грн. (предыдущий 28,0802)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1407 грн. (предыдущий 27,9098)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.