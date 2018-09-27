По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,291 млн и 15,968 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (30 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,18 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,09-28,10 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 61 активная заявка по доллару на сумму более 52,259 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1500 – 5 000
28,1300 – 10 000
28,1000 – 10 000
28,1000 – 30 000
28,1000 – 25 000
28,1000 – 10 000
28,1000 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0500 – 2 500
28,0600 – 3 000
28,0600 – 5 000
28,0900 – 10 000
28,1000 – 4 150
28,1000 – 1 000
28,1000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0798 грн. (предыдущий 28,0802)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1407 грн. (предыдущий 27,9098)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.