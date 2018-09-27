В Instagram назначили нового главу

Новым председателем соцсети Instagram стал Адам Моссери, ранее занимавший должность вице-президента по продукту.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Моссери начал свою карьеру дизайнера, руководил собственным дизайнерским консалтингом, а затем присоединился к дизайнерской группе Facebook в 2008 году.

Позже он работал в Mobile, Feed News, затем начал карьеру в Instagram.

В своей ведущей команде Моссери будет осуществлять надзор за всеми функциями бизнеса и привлекать новую исполнительную группу, включая руководителя проекта, руководителя продукта и руководителя по операциям.

“… Мы переходим от лидеров Instagram до двух обычных пользователей. Мы уверены, что под руководством Адама Instagram развивается и совершенствуется, и мы ожидаем будущее продукта и сообщества”, – заявили основатели соцсети Кевин Систром и Майк Кригер.