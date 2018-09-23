Нейросеть от Microsoft поможет справиться с курильщиками на заправках

Нефтегазовая компания Shell вместе с Microsoft создала систему на основе искусственного интеллекта, которая позволит избежать опасных ситуаций, возникающих из-за курения на заправочных станциях. Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Система состоит из камер, которые в постоянном режиме наблюдают за территорией заправки, а затем отправляют фотографии в облако. Там нейросеть анализирует снимки на предмет наличия потенциально опасных действий. При обнаружении человека с зажигалкой и сигаретой или табачного дыма срабатывает специальная сигнализация.

Как именно работает сигнализация, в компании не уточняют. Сейчас тестирование системы проходит на заправках Shell в Тайланде и Сингапуре, в будущем она может заработать на заправочных станциях и в других странах.

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Ранее в метро Нью-Йорка появилась система сканирования пассажиров, в основе которой лежит технология для изучения далеких галактик, разработанная Европейским космическим агентством (ESA).

Система, разработкой которой занималась компания Thruvision, сканирует пассажиров терагерцовым волнами, частоты которых находятся в промежутке между инфракрасным и сверхвысокочастотным микроволновым диапазонами. Если у человека есть запрещенный предмет — оружие или взрывчатка, — он блокирует излучение и позволяет обнаружить себя.