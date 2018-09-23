Оценили последствия "банкопада" для ВВП Украины (инфографика)

Потери от банковского кризиса 2014-2017 годов в Украине оцениваются в 40% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом говорится в исследовании USAID, передает “Сегодня” со ссылкой на “Укринформ”.

“Потери от банковского кризиса 2014-2017 года в Украине составляли около 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое”, – говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что даже в тех банках, которые остались работать на рынке, уровень неработающих кредитов достигает более половины кредитного портфеля.

Эти данные USAID приводит как один из ряда факторов, сдерживающих развитие лизинга в Украине.

“Если добавить к этому существенные пробелы в правовой и нормативной базе, проблемы с судебной системой и коррупцией, то можно легко понять, почему риск в лизинговом бизнесе вызывает беспокойство”, – отмечается в исследовании.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений.

В итоге за 4,5 года ушло около 100 финансово слабых, непрозрачных и схемных игроков.

Сейчас в стране действует около 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, уверены в НБУ и на финансовом рынке.