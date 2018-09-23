Нидерланды разработали систему обязательной регистрации жилья для туристов

Нидерланды намерены ввести систему обязательной регистрации недвижимости, которую владельцы сдают в аренду туристам.

Меры направлены на то, чтобы местные власти этой густонаселенной страны могли более эффективно бороться с незаконным предоставлением жилья во временное пользование.

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Правительство ведет работу с рядом крупных городов и различными платформами, такими как Airbnb и Booking, по созданию системы обязательной регистрации людей, которые хотят сдавать свое жилье. Индивидуальный регистрационный номер будет публиковаться на всех объявлениях и на всех платформах, что позволит инспекторам немедленно устанавливать точный адрес любой предложенной в аренду недвижимости.

“Всего за пять лет аренда жилья через Airbnb превратилась из небольшого бизнеса в огромную индустрию. Однако параллельно образу американской платформы был нанесен серьезный ущерб, особенно в Амстердаме, где в аренду сдается более 20 тыс. объектов недвижимости. Из лидера рынка Airbnb стал синонимом раздражения и неудобств для местных жителей”, – говорится в материале.

За последние годы Амстердам принял определенные меры и заключил множество соглашений в попытке установить контроль над явлением. Например, более 80 инспекторов ежедневно ведут в интернете и на улицах поиск незаконных отелей. В 2017 году в целом было выписано штрафов на 4,2 млн евро. Также с 2017 года владельцы недвижимости, которые пользуются Airbnb и другими похожими платформами, обязаны сообщать муниципалитету о количестве дней, на которые сдается жилье. Сам срок изначально был ограничен 60 днями, а со следующего года и вовсе сократится до 30 дней.

Однако ни одна из мер не оказалась успешной – многие амстердамцы, например, игнорируют обязанность сообщать муниципалитету, отмечается в статье.

По данным местных властей, только четверть всех владельцев регистрируются в муниципалитете. Обещание Airbnb о блокировании доступа к сервису владельцам при достижении срока сдачи жилья в аренду в 60 дней также не работает. А главная проблема для инспекторов заключается в том, что выявить объекты очень сложно, так как точный адрес пользователи получают только после завершения процесса бронирования.

В правительстве надеются, что введение регистрационных номеров позволит обеспечить соблюдение закона. Например, инспекторы смогут сразу устанавливать точный адрес жилья и проверять количество дней, на которые оно сдавалось в аренду. Более конкретный план в правительстве обещают представить парламенту до конца года.