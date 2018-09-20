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Гройсман дал старт масштабным проверкам застройщиков

Гройсман дал старт масштабным проверкам застройщиков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) и Государственной службе по вопросам труда проверить строительные компании на предмет уплаты налогов и легального трудоустройства работников.

Об этом он заявил в ходе правительственного заседания в среду, 26 сентября.

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“Сегодня будет еще одно протокольное правительственное решение поручить ГФС и Гоструда проверить всех строителей на предмет уплаты налогов и легальной занятости”, – сказал он.

Премьер также обратился к министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко с просьбой активизировать работу строительного направления министерства.

По материалам НВ
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