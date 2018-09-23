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Ребенок взломал операционную систему iOS 12

Ребенок взломал операционную систему iOS 12

Семилетний ребенок обнаружил уязвимость в iPhone и воспользовался ею ради того, чтобы поиграть в игры. Об этом отец мальчика сообщил на своей Reddit-странице.

Мужчина отметил, что ребенок обошел ограничения функции Экранное время. Данная функция позволяет, в частности, родителям контролировать, сколько ребенок играет в игры.

Оказалось, что когда время заканчивалось, мальчик удалял данную программу, после чего устанавливал повторно и продолжал играть без ограничений. Заподозрив неладное, отец попросил ребенка раскрыть секрет.

“Я даже не злюсь. Я поражен”, – отметил он в итоге.

По материалам Корреспондент.net
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