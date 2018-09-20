Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 191 0

Стала известна стоимость туристического полета вокруг Луны

Стала известна стоимость туристического полета вокруг Луны

Уполномоченные многих космических агентств не раз сообщали, что стоимость туристического полета в космос не каждому человеку будет по карману.

До этого эксперты называли стоимость такого полета примерно в 120 млн. долларов.

Сейчас специалисты пересчитали расчеты и оказалось, что желающему полететь вокруг Луны нужно будет заплатить от 150 до 180 млн. долларов.

Такие полеты станут возможными только через несколько лет, также на МКС создадут первый космический лифт. Все необходимые материалы для размещения лифта уже отправили с японского космодрома.

В ведомстве говорят, что туристические полеты на российском корабле «Союз МС» с туристическим шатлом станут возможны, но для этого необходимы средства и время.

Данные расчеты связаны с тем, что были пересмотрены требования к туристическим полетам. Несмотря на такой ценник, количество желающих впервые облететь спутник Земли не только не уменьшилось, но и увеличилось.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018