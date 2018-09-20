Стала известна стоимость туристического полета вокруг Луны

Уполномоченные многих космических агентств не раз сообщали, что стоимость туристического полета в космос не каждому человеку будет по карману.

До этого эксперты называли стоимость такого полета примерно в 120 млн. долларов.

Сейчас специалисты пересчитали расчеты и оказалось, что желающему полететь вокруг Луны нужно будет заплатить от 150 до 180 млн. долларов.

Такие полеты станут возможными только через несколько лет, также на МКС создадут первый космический лифт. Все необходимые материалы для размещения лифта уже отправили с японского космодрома.

В ведомстве говорят, что туристические полеты на российском корабле «Союз МС» с туристическим шатлом станут возможны, но для этого необходимы средства и время.

Данные расчеты связаны с тем, что были пересмотрены требования к туристическим полетам. Несмотря на такой ценник, количество желающих впервые облететь спутник Земли не только не уменьшилось, но и увеличилось.