В Нафтогазе сказали, кто будет продавать газ для бизнеса и населения

В структуре группы Нафтогаз с 1 октября заработают три отдельных компании, которые будут поставлять газ промышленности (“Нафтогаз Трейдинг”), населению (“Нафтогаз Украины”) и теплокоммунэнерго (“Нафтогаз Тепло”).

Об этом на пресс-конференции сказал главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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“С 1 октября рынок поставок газа промышленности ожидают изменения. Нафтогаз основал три дочерних компании для поставок газа. Компания, которая будет поставлять газ исключительно бытовым потребителям, называется “Нафтогаз Украины”. Будет отдельная компания, которая поставляет газ теплокоммунэнерго, – “Нафтогаз тепло”, а коммерческим потребителям (будет поставлять газ – ред.) “Нафтогаз Трейдинг”. Все эти компании получили необходимые лицензии от регулятора”, – сказал Витренко.

По его словам, цель основания компании – сделать прозрачным каждый из сегментов поставок газа.

“Нафтогаз импортирует газ, потому что у нас есть долгосрочные контракты на бронирование мощностей и устоявшиеся контракты с ведущими европейскими компаниями. Нафтогаз будет продавать газ по рыночной цене “Нафтогаз Трейдингу”. Также по рыночной цене Укргаздобыча будет продавать газ “Нафтогаз Трейдингу”, – отметил Витренко.

“Нефтегаз Трейдинг”, в свою очередь, будет по рыночной цене продавать газ компании, которая будет поставлять газ бытовым потребителям, но население будет получать газ по цене, установленной правительством.

“То же касается продажи газа теплокоммунэнерго. Но коммерческим потребителям “Нафтогаз Трейдинг” будет продавать газ по рыночной цене”, – проинформировал главный коммерческий директор НАК.

По его мнению, преимущество этого механизма заключается в эффективном распределении ответственности по направлениям, возможности привлекать инвесторов, прозрачности финансовой отчетности и простом определении компенсаций по ПСО.

“Нафтогаз Украины будет продавать газ напрямую по долгосрочным контрактам, которые были заключены до этого времени. Все новые контракты будет заключать “Нафтогаз трейдинг”. Будет динамическая модель ценообразования. Возможно, будет менять цены несколько раз в день”, – добавил Витренко.