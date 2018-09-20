Благодаря Masterpass теперь билет «Лото-Забава» можно купить намного удобнее

Пользователи сайта www.msl.ua получили возможность пополнять свой игровой счет для приобретения билетов государственных лотерей от оператора «М.С.Л.» в один клик. Напомним, что ранее это можно было сделать банковской картой, через точки продаж и с помощью баланса мобильного телефона. Сейчас игроки с этой целью могут воспользоваться также цифровым кошельком Masterpass от Mastercard – без необходимости каждый раз вводить карточные данные (номер карты, срок действия и проч.). Об этом сообщает пресс-служба оператора государственных лотерей «М.С.Л.».

«Компания «М.С.Л.» находится в авангарде инновационных разработок и специализированных сервисов на лотерейном рынке Украины. Мы не только стабильно расширяем линейку наших брендов но и, в соответствии с прогрессивными тенденциями развития современных технологий, предоставляем игрокам новые возможности. Уверены, что они по достоинству оценят новинку в нашем арсенале услуг. Отныне «Цифровой кошелек Masterpass» от Mastercard доступен для поклонников наших лотерей на сайте www.msl.ua. Мы планируем и в дальнейшем предлагать украинцам лучшие решения в этой сфере, максимально приближая уровень обслуживания в нашей стране к мировым стандартам лотерейной индустрии», – констатировали в «М.С.Л.».

Пополнение депозита осуществляется по привычному алгоритму: попадая в «Личный кабинет», игрок переходит в раздел «Баланс», вводит сумму пополнения и выбирает платежный метод Мasterpass. Важным отличием от обычного пополнения банковской картой является удобство и скорость: теперь для внесения средств на депозит даже не надо держать карту в руках. Все, что необходимо сделать, – это лишь один раз ввести данные банковских карт в кошелек Masterpass. Это могут быть карты разных банков и платежных систем. Как и ранее, оплата совершается без комиссий.

Партнером в интеграции Masterpass на сайт www.msl.ua выступила процессинговая компания LeoGaming.

«Успешно интегрировав Masterpass, мы видим его популярность на многих проектах самых разных направлений. И на каждом из них оплата через цифровой кошелек становится не менее популярной, чем стандартный платеж с помощью банковской карты. Masterpass экономит время пользователя без потери в удобном интерфейсе – мы уверены, его преимущества по достоинству оценят игроки лотерей «М.С.Л.» – заявила глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик-Шевцова.

Про М.С.Л.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» (www.msl.ua) – правопреемник традиций советского государственного предприятия «Спортлото». Сегодня «М.С.Л.» имеет представительства во всех регионах Украины и более 5 000 пунктов продаж. Все лотереи компании реализуются через собственную сеть современных электронных терминалов, замкнутую на центральную систему, онлайн-мониторинг которой проводится со стороны государственных контролирующих органов. В портфеле компании более 80 лотерей, которые имеют лицензию Министерства финансов Украины. Наиболее известные лотерейные бренды: «Лото-Забава», «ХТО ТАМ», «Спортлига», «Мегалот», «Тип» и «Топ», «Спортпрогноз», «Гонка на деньги» и многочисленные электронные мгновенные лотереи семейства «Швидкограй» и бумажные мгновенные лотереи семейства «Стирачки».

С 1993 года «М.С.Л.» входит в состав Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО (EL), с 2016 – в состав Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA). Лотерейный оператор «М.С.Л.» единственный в Украине получил два «Сертификата соответствия стандартам ответственной игры» от EL.

О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com — международная компания, специализирующаяся на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, объединяющей потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard совершают ежедневную коммерческую деятельность, такую, как покупки, путешествия, ведения бизнеса и управление финансами, более простой, безопасной и эффективной для каждого.