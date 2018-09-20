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Украина и Катар будут сотрудничать в сфере общественной безопасности

Украина и Катар будут сотрудничать в сфере общественной безопасности

Украина и Катар будут сотрудничать в сфере общественной безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, Аваков 24 сентября 2018 года провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Украине Гади Аль-Гаджри. В ходе встречи обсуждались перспективные пути украинско-катарского сотрудничества в сфере гражданской безопасности.

“Украина и Катар заинтересованы сотрудничать в области кибербезопасности, а также обмениваться опытом в методике и практике подготовки специальных подразделений полиции”, – говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждался вопрос ратификации Катаром соглашения о взаимной отмене визовых требований, подписанного правительствами обеих стран 20 марта 2018 года.

По материалам РБК-Украина
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