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В Украину заходит еще один лоукостер: база будет в региональном аэропорту

В Украину заходит еще один лоукостер: база будет в региональном аэропорту

В Украину зайдет еще один европейский лоукостер, который откроет официальное представительство и будет базироваться в международном аэропорту “Херсон”.

Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

“Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе Украины, она здесь получит сертификат юридического лица”, – сказал Лавренюк.

Он уточнил, что речь идет не о Ryanair, которая уже начала полеты из Украины, и не о Eurowings.

“Мы хотим сделать регулярные рейсы из Херсона авиакомпании, у которой есть желание работать в Украине, и мы говорим не о Ryanair и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе”, – отметил Лавренюк.

Он подчеркнул, что украинское законодательно предусматривает, что авиакомпания, осуществляющая перелеты внутри страны, должна иметь аэропорт базирования в Украине.

“У них будет свое представительство в Украине. Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукостера”, – сообщил замминистра.

По материалам Сегодня
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