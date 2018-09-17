Мобильный кошелек Google Pay запущен еще в одной стране

Google объявил о запуске сервиса Google Pay для пользователей Android в Италии. Напомним, в стране уже работают мобильные кошельки конкурентов — Apple Pay и Samsung Pay.

Новая услуга позволит итальянцам расплачиваться в магазинах с помощью Android-смартфона с NFC или смарт-часов с операционной системой Wear 2.0. Также со своего аккаунта можно будет оплачивать покупки в приложениях и интернет-магазинах.

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В кошелек Google Pay можно добавить кредитную, дебетовую или предоплаченную карту. К проекту уже подключилось семь местных банков: Banca Mediolanum, Boon, HYPE, Nexi, N26, Revolut, Widiba. Вскоре платежи с мобильного запустит и итальянский почтовый банк.

Пользователи смогут добавить карту непосредственно в приложении Google Pay или специальной кнопкой в своем мобильном банкинге.