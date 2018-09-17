Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 64 0

Мобильный кошелек Google Pay запущен еще в одной стране

Мобильный кошелек Google Pay запущен еще в одной стране

Google объявил о запуске сервиса Google Pay для пользователей Android в Италии. Напомним, в стране уже работают мобильные кошельки конкурентов — Apple Pay и Samsung Pay.

Новая услуга позволит итальянцам расплачиваться в магазинах с помощью Android-смартфона с NFC или смарт-часов с операционной системой Wear 2.0. Также со своего аккаунта можно будет оплачивать покупки в приложениях и интернет-магазинах.

Читайте также: Google Pay подключил в Украине 7 новых банков

В кошелек Google Pay можно добавить кредитную, дебетовую или предоплаченную карту. К проекту уже подключилось семь местных банков: Banca Mediolanum, Boon, HYPE, Nexi, N26, Revolut, Widiba. Вскоре платежи с мобильного запустит и итальянский почтовый банк.

Пользователи смогут добавить карту непосредственно в приложении Google Pay или специальной кнопкой в своем мобильном банкинге.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018