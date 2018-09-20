Volkswagen откажется от бизнеса в Иране

Volkswagen AG прекратит почти все свои операции в Иране.
Сообщил Bloomberg, сославшись на официального представителя США, который вел дискуссии с автопроизводителем.
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По данным издания, администрация Трампа убедила Volkswagen соблюдать санкций США в отношении Ирана.
Согласно докладу Bloomberg, посол США в Германии Ричард Гренелл провел переговоры с компанией Wolfsburg. В отчете говорится, что Volkswagen сможет вести бизнес в Иране по гуманитарным соображениям.