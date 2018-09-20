Катерина Шум: на время отпуска. Какое имущество страховать, и во сколько это обойдется?

Добровольное страхование квартир и частных домов в Украине распространено не слишком широко. А вот страховка для выезжающих за рубеж во многих случаях является обязательной, и к приобретению данного страхового продукта люди уже привыкли. И вот клиенту, обратившемуся в страховую компанию за туристической страховкой, заодно предлагают и страхование имущества на время отъезда.

Люди, уезжая, действительно беспокоятся о сохранности своего жилья – перекрывают воду, газ, просят кого-то присматривать, все ли в порядке. Но все предусмотреть и предупредить невозможно. Прорыв труб – в квартире или у соседей, короткое замыкание и пожар, кража и другие подобные неприятности могут происходить в отсутствие хозяев.

При этом нет возможности своевременно выявить и минимизировать последствия. Поэтому человек, который ранее вообще не задумывался о страховании квартиры, собираясь в отпуск, вполне может воспользоваться случаем и оформить полис.

Почему экспресс?

Подобные продукты называют коробочными, пакетными или экспресс-продуктами. Потому что заранее все упаковано и предусмотрено: страховая сумма, лимиты по отдельным категориям страхуемого имущества, набор покрываемых страховкой рисков.

Потенциального страхователя привлекают обещанием, что от него ничего не потребуется – ни осмотр квартиры или дома представителем страховой компании, ни составление перечня движимого имущества, ни самостоятельное определение страховой суммы.

Выбор из нескольких заранее подготовленных вариантов и оформление полиса занимает минимум времени.

Это плюсы экспресс-продукта – возможность быстро, особо не задумываясь и без усилий приобрести некоторую страховую защиту. Некоторую, потому что ради быстроты и простоты имеются определенные упрощения в качестве страхового покрытия.

В чем особенности договоров страхования «на время отпуска»?

Самая отличительная черта – это срок действия полиса. Классически страховка оформляется на один год, а на время отпуска страховщики предлагают выбрать более короткий срок страхования – скажем, от трех дней и более по желанию.

Но не все страховые компании готовы предлагать страховку на сколь угодно короткий срок. Все-таки, полис на три дня или неделю это уж слишком незначительная для них продажа. Можно найти предложения сроком на 1 месяц за 100-300 грн, в зависимости от выбранной клиентом страховой суммы.

А вот отдельный случай – предложение на сайте страховой компании в разделе «Туристическое страхование», экспресс-программа страхования недвижимости на время летнего отпуска, где предлагается выбрать срок начала страхового покрытия – дату отъезда в отпуск, но срок действия полиса составит один год с выбранной вами даты. То есть, тема отпуска просто используется для сопутствующей продажи страхования имущества с обычным классическим сроком действия.

Экономит ли страхователь, приобретая полис «на время отпуска»?

В целом, готовые экспресс-пакеты страхования весьма недорого стоят. Как сказано выше, это может быть буквально от 100 грн за месяц, в зависимости от страховой суммы, которую выбирает клиент. Если же вникать в детали, то стоимость одного дня страхования будет в разы выше, чем при оформлении классического полиса на один год.

Но это вполне нормально, в страховании действительно применяется шкала повышающих коэффициентов к тарифу, если срок страхования менее года. Чем короче срок страхования, тем выше тариф и, соответственно, платеж, непропорционально количеству календарных дней.

Если страхователю несложно расстаться с небольшой суммой за страховку «на время отпуска», но он еще не созрел до готовности заплатить несколько тысяч гривен за полноценный годовой полис, то почему бы и нет. А если желание страховать квартиру на постоянной основе, а не только кратковременно, уже оформилось, тогда экономнее будет приобрести страховку на год, тарифы будут ниже.

Что именно застрахуем?

В части недвижимого имущества все просто, оно разделяется на конструктивные элементы (проще говоря, голые стены), отделку, системы и коммуникации помещения. При выборе страховки необходимо убедиться, что все это предусмотрено.

Будьте готовы к тому, что в экспресс-страховке страховщик заранее предусмотрел отдельные лимиты на каждую категорию имущества.

Оцените, насколько предлагаемые лимиты достаточны в отношении именно вашего имущества. Например, страховая сумма по квартире 500 000 грн, но лимит на отделку установлен 150 000 грн. При необходимости ремонта после наступления страхового случая возмещение по отделке будет только в рамках лимита, не более.

Обратите внимание, что отделку различают внутреннюю и внешнюю. Пакет страхования может предусматривать только внутреннюю. Для квартиры в многоэтажном доме это приемлемо, но если речь идет о частном доме, то и внешнюю отделку необходимо страховать.

Движимое имущество – мебель, бытовая техника, в страховках «на время отпуска» принимается на страхование без перечня ради быстроты и простоты оформления. Тут вы также столкнетесь с ограничениями. Будет прописан не только лимит на данную категорию имущества, но и, чаще всего, еще и ограничение на каждую отдельную единицу, скажем, до 10 000 грн.

За более дорогой телевизор, к примеру, полного возмещения ущерба получить не выйдет.

В отличие от экспресс-страховки при заключении «полноценного» договора страхования можно и нужно составить подробный перечень всего имущества, которое вы заявляете на страхование, с указанием стоимости каждой отдельной единицы и даже приложением фотографий.

Потратив на это некоторое время, вы получите страховку на полную стоимость имущества, а также облегчите себе возможное урегулирование. Ведь страховщик в любой момент может попросить доказательств, что указанное имущество действительно было у вас в наличии.

Зачастую в пакетном страховом продукте дополнительно предлагается страхование ответственности перед третьими лицами. Это весьма полезный продукт, который пригодится в случае, если, например, в отсутствии хозяев, прорвало трубу и затопило соседей. Будет прописан отдельный лимит по ответственности, опять же.

Несколько слов о страховой сумме. Пакетное страхование предполагает, что клиент не оценивает реальную стоимость своей недвижимости, ремонта и содержимого, а выбирает из нескольких готовых вариантов. Хорошо, если есть выбор от 15 000 грн до 1 500 000 грн, хуже, если 100-200-300 тыс. грн и все.

Обратите внимание, страховая сумма не должна быть меньше, чем полная действительная стоимость вашего имущества. При недостраховании размер возмещения убытка будет уменьшен в такой же пропорции от необходимого, в которой была занижена страховая сумма.

От каких рисков?

Перечень рисков не самый широкий, но основное покрывается: пожар, взрыв, затопление, противоправные действия третьих лиц. Нюансы зависят от конкретной формулировки каждого риска у каждого отдельного страховщика. Уточните, будет ли страховым случаем, если прорыв трубы или возгорание произойдет за пределами вашей квартиры? Это зачастую становится камнем преткновения. Также неприемлемо, если в противоправные действия третьих лиц не входит кража, а это один из основных рисков во время отсутствия хозяев дома.

Широкого перечня застрахованных рисков, а тем более страхования на базе «от всех рисков» в экспресс-страховке вы не встретите.

К сожалению, не будут покрываться страховой защитой предметы искусства и антиквариат, наличные деньги и драгоценности. Но это как раз обычные исключения в любом имущественном страховании, такие предметы страхуются в особом порядке.

В целом, экспресс-страховка имущества «на время отпуска» – это быстрый и недорогой способ, хотя бы частично оградить свой дом или квартиру от некоторых наиболее вероятных неприятных событий.

Приобретение такого страхового продукта сродни импульсивной покупке на кассе супермаркета. Главное, не иметь завышенных ожиданий и отдавать себе отчет, что не при всех обстоятельствах и не всегда в достаточном объеме такие упрощенные страховки дают защиту.

Катерина Шум, партнер BritMark