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Энергетического гиганта "поймали" на покупке несуществующего угля

Энергетического гиганта "поймали" на покупке несуществующего угля

Государственная фискальная служба установила, что одно из предприятий тепловой генерации в течение 2016-2017 годов закупало уголь у фирм, не занимающихся добычей.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС на официальном сайте.

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Название компании не объявляется, однако сообщается, что речь идет о предприятии тепловой генерации, которое обеспечивает электроэнергией всю Центральную Украину и часть Восточной Украины.

“В эту схему вовлечены пять контрагентов, находящихся на учете в разных регионах Украины, но имеющих общий признак фиктивности. Эти фирмы не отчитываются, не находятся по местонахождению и имеют уголовное налоговую историю”, – отмечает офис.

Указанные операции с такого рода контрагентами нереальны и не подтверждают истинного источника первичного происхождения угля.

Из-за этой схемы государственный бюджет потерял около 51 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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