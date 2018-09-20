В нищете живет около 10% населения планеты - Всемирный банк

Число людей, которые живут в условиях крайней бедности, за последние 25 лет сократилось более чем на 1 млрд человек, однако мир вряд ли успеет победить нищету к 2030 году — ранее установленного срока.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка (ВБ).

Для того, чтобы искоренить нищету к 2030 году, требуются существенные дополнительные инвестиции

В 1990 году таких людей было 1,9 млрд, в 2015 году — 736 млн человек. Сейчас порогом крайней бедности ВБ и ООН считают $1,9 в сутки на человека, а ранее сумма составляла всего $1,25 в сутки.

Глава группы Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что за последние 25 лет более 1 млрд человек вытащили себя из крайней бедности. По его словам, сейчас доля населения, живущего за гранью бедности, ниже, чем когда бы то ни было за всю историю наблюдений.

В 2015 году установлен новый минимум по количеству людей, которые проживают в нищете — около 10% мирового населения, в 2013 году такой показатель составлял 11%, а в 1990 году — почти 36%. В 2018 году ВБ ожидает снижения этой доли до 8,6%.

В половине стран мира доля людей, живущих в нищете, составляет меньше 3%.

Однако из-за конфликтов в Сирии и Йемене число живущих в условиях крайней бедности в странах Ближнего Востока и Северной Африки подскочило с 9,5 млн человек в 2013 году до 18,6 млн в 2015 году.