Во II квартале ВВП Украины вырос на 3,8%

Во II квартале текущего года ВВП Украины вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

“Валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора вырос на 1%, а по сравнению с ІІ кварталом 2017 года — на 3,8%”, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что номинальный ВВП составил 807,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека — 19 074 грн.

Напомним, по предварительным данным Госстата, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) во II квартале вырос на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.