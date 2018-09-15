В "Укртрансгазе" рассказали, когда Украина сможет перейти на суточное балансирование газа

Переход на суточное балансирование газа станет возможным только после подачи операторами газораспределительных сетей (ГРС) данных для заполнения реестра потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

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“Укртрансгаз” призывает операторов ГРС передать данные о потребителях для внесения в “Информационную платформу”. Корректное наполнение базы данных потребителей является необходимым условием для внедрения суточного балансирования.

По данным пресс-службы компании, “Укратрансгаз” создал информационную платформу, необходимую для суточного балансирования, провел ее тестирование при помощи части контрагентов, а также презентовал ее функционал большинству участников рынка.

Компания просит НКРЭКУ осуществить надзор за наполнением операторами ГРС реестра данными потребителей.