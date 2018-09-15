На обслуживание закупаемых Украиной вертолетов Airbus понадобится 200 млн гривен ежегодно

Ежегодные расходы Украины на закупаемые для МВД вертолеты Airbus, начиная со следующего года, составят 200 млн гривен в год.

Об этом говорится в бюджетном запросе МВД, обнародованном проектом “Марлин”.

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Впрочем, как уточнили в МВД, даже эта сумма не покроет все расходы, поэтому в следующем году к запланированным 200 млн грн необходимо будет добавить еще 539,5 млн грн.

В опубликованной сегодня пояснительной записке к проекту госбюджета-2019 указывается, что в бюджетной программе “Создание единой авиационной системы безопасности и защиты” предусмотрены расходы в сумме 4,4 млрд грн. Из них общий фонд – 339,5 млн грн, спецфонд – 4,1 млрд грн. Указанные средства направят на реализацию государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов.