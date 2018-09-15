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На обслуживание закупаемых Украиной вертолетов Airbus понадобится 200 млн гривен ежегодно

На обслуживание закупаемых Украиной вертолетов Airbus понадобится 200 млн гривен ежегодно

Ежегодные расходы Украины на закупаемые для МВД вертолеты Airbus, начиная со следующего года, составят 200 млн гривен в год.

Об этом говорится в бюджетном запросе МВД, обнародованном проектом “Марлин”.

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Впрочем, как уточнили в МВД, даже эта сумма не покроет все расходы, поэтому в следующем году к запланированным 200 млн грн необходимо будет добавить еще 539,5 млн грн.

В опубликованной сегодня пояснительной записке к проекту госбюджета-2019 указывается, что в бюджетной программе “Создание единой авиационной системы безопасности и защиты” предусмотрены расходы в сумме 4,4 млрд грн. Из них общий фонд – 339,5 млн грн, спецфонд – 4,1 млрд грн. Указанные средства направят на реализацию государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов.

По материалам Центр транспортных стратегий
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