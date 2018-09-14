Омелян рассказал, сколько на подаче вагонов зарабатывают посредники

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что за подачу вагонов “Укрзализныци” посредники “берут” 3,5-4 тысячи гривен.

Министр отметил, что особых изменений в работе “Укрзализныци” он не видит.

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“Я наоборот вижу ухудшение, так как один из традиционных каналов заработка – это подача вагонов. Если раньше осторожно называли сумму 200-400 грн. за подачу, то сейчас она выросла до 3,5-4 тыс. грн. У тебя несколько тысяч вагонов каждый месяц этот вагон подают два раза. Посчитайте”, – сказал Омелян.

Он также добавил, что дерегулирование вагонной составляющей почему-то не привело цену инвентарного парка “Укрзализныци” к рыночной.

“Инвентарный вагон до сих пор не стоит так же, как частный. Во-вторых, их не хватает, как и хроническая проблема с тягой. Если вам нужно что-то перевезти, сразу появляются посредники, которые предлагают свои услуги. Мне казалось, что это простейшая операция, которая может быть выявлена любым правоохранительным органом”, – сказал министр.

“Я дал показания правоохранительным органам по двум делам, никакой реакции не вижу. В то же время за эти два года 30 млрд гривен в УЗ уже куда-то ушло. Хорошо это или плохо – не знаю”, – подытожил он.