По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (22,232 млн и 12,608 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” и “Куплю” одинаковое (33 и 33). Максимальный курс продажи доллара 28,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,14-28,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 66 активных заявок по доллару на сумму более 34,840 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1600 – 5 000

28,1500 – 2 000

28,1500 – 10 000

28,1400 – 10 000

28,1400 – 1 000

28,1400 – 1 400

28,1300 – 800



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1200 – 5 300

28,1200 – 3 200

28,1200 – 800

28,1300 – 500

28,1400 – 10 000

28,1400 – 10 000

28,1500 – 25 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1645 грн. (предыдущий 28,1250)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1028 грн. (предыдущий 28,0798)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.