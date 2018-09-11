В развитие Днепра хотят привлечь $10 миллиардов за 10 лет

Мэр Днепра Борис Филатов планирует за 10 лет привлечь в город и регион 10 млрд долл. инвестиций.

Эта амбициозная задача может быть реализована, если в Днепре будут запускаться такие проекты, как индустриальный парк “INNOVATION FORPOST”, который уже через 3-5 лет предусматривает привлечение около 200 млн долларов иностранных инвестиций в город и создание около 6 тыс. рабочих мест.

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Об этом на презентации инвестиционных возможностей индустриального парка “INNOVATION FORPOST” (Днепр) сказал директор Агентства развития Днепра Владимир Панченко.

“Мэр Днепра Борис Филатов, проектным офисом которого является Агентство развития Днепра, ставит амбициозные задачи по привлечению около 10 млрд долларов в город и в целом в регион в течение 10 лет. Эта задача может быть выполнена, если мы будем запускать такие проекты, как этот. Этот проект предусматривает привлечь около 200 млн долларов иностранных инвестиций в город и создать около 6 тыс. рабочих мест с официальной зарплатой от 15 тыс. грн”, – сказал Панченко.

Он отметил, что полное заполнение парка инвестпроектами возможно осуществить за 3-5 лет, а также добавил, что вся работа над этим проектом финансируется городскими властями.