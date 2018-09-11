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На Сахалинском месторождении начали бурение новой скважины

На Сахалинском месторождении начали бурение новой скважины

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение – начала бурение скважины №24 на Сахалинском месторождении.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Проектная глубина скважины составляет 4,5 тыс. м. Освоение скважины запланировано на конец 2018 года.

Как отметили в компании, это уже пятая новая скважина с начала года, бурение которой было запланировано программой капитальных инвестиций в 2018 году.

“Мы продолжаем планомерно реализовывать буровую программу, предусмотренную на 2018 год. До конца декабря мы планируем забурить еще одну скважину. Благодаря этому 2018 год будет для компании рекордным по многим критериям – объемам бурения, добычи, капитальным инвестициям, уплаченным налогам в бюджеты всех уровней”, – отметил председатель правления Укрнефтебурения Михаил Бакуненко.

По материалам НВ
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