В Украине увеличился уровень бедности

Уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что в прошлом году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту.

Как пояснил член Счетной палаты Василий Невидомый, в Стратегии преодоления бедности к 2020 году расширено понимание бедности до немонетарных аспектов и социального отчуждения. И с 2015 года в Украине осуществляется оценка уровня бедности немонетарным критерием по четырем из девяти деприваций согласно методологии ЕС. Госстатом, по-прежнему проводится оценка по 4-м из 18-ти признаков лишений.

Также в отчете говорится, что в Украине население больше всего страдает от невозможности позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов. Значение этого показателя в Украине было в 1,6 раза выше (60% против 36% в странах ЕС). По другим признакам депривация населения в Украине была в 2017 году в два-семь раз больше, чем в странах ЕС.

Анализ Счетной палаты показал, что в 2017 году 9% населения страдало от всех трех форм бедности – по относительному критерию по расходам, по доходам ниже фактического прожиточного минимума и признаками депривации.

Доля депривированных лиц по четырем из 18-ти признаков лишений в 2017 году была крупнейшей за последние 10 лет почти во всех группах домохозяйств.

Подавляющее большинство украинцев не могли позволить себе осуществлять непредвиденные расходы, больше половины не имели возможности отдыхать вместе с семьей по крайней мере в течение одной недели в год.

Третьей по распространенности проблемой украинцев является недоступность качественных услуг здравоохранения. Так, 31,7% населения не имели средств для покупки назначенных лекарств и медицинских принадлежностей, а 30% – для оплаты услуг врача и лечения в стационаре без проведения хирургической операции.