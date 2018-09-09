Google готовит устройства с кодовыми именами Atlas и Nocturne

Источники обнародовали изображения, на которых, как утверждается, запечатлены портативные компьютеры Google Pixelbook следующего поколения.

Слухи о том, что Google разрабатывает новые хромбуки Pixelbook, появились минувшим летом, сообщает «3Dnews».

К выпуску готовятся устройства с кодовыми именами Atlas и Nocturne. По имеющейся информации, они получат трансформируемую конструкцию.

Утечка говорит о том, что ноутбуки Google Pixelbook следующего поколения будут снабжены дисплеем с узкими рамками. Устройства можно будет использовать в качестве планшетов.

Один из ноутбуков получит клавиатуру с кнопками округлой формы. Не исключено, что пользователи смогут отсоединять клавиатурную базу от верхней панели с экраном.

Оригинальный Pixelbook оборудован 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2400×1600 пикселей. Экран можно вращать на 360 градусов. В оснащение входят процессор Intel Core i5 или i7, до 16 Гбайт оперативной памяти и SSD объёмом до 512 Гбайт.

Можно предположить, что аппаратной основой Pixelbook послужит платформа Intel. Скорее всего, компьютеры получат чип Core восьмого поколения.