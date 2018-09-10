IKEA покажет мировым компаниям, что в Украине можно работать прозрачно - эксперт

Появление на украинском рынке шведской компании IKEA, которая производит и распространяет относительно недорогие, но качественные товары для дома, – хороший знак для Украины. Об этом в комментарии сайту “Сегодня” рассказала и.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, пишет Сегодня.

По мнению эксперта, в первую очередь, IKEA станет примером для других компаний-инвесторов.

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“IKEA – очень известный бренд, и за этим брендом Украина очень давно охотилась. Ее появление важно тем, что компания абсолютно чистая. Она покажет другим компаниям, что в Украине возможно работать по прозрачным правилам игры. Такое решение IKEA может стать маяком для других инвесторов, которые, возможно, сейчас в раздумьях”, – считает Деревянко.

По словам эксперта, IKEA долго размышляла над тем, стоит ли ей заходить в Украину. И пугала компанию, в первую очередь, коррупция.

“Мог быть комплекс различных причин, которые влияли на то, что IKEA не заходила раньше. Во-первых, в какие-то годы люди говорили о том, что были элементы коррупции, которые предлагались им. Во-вторых, они выбирали земельные участки очень большие по габаритами, и не все участки и не во всех местах им подходили. Скажем, не совпадали запросы компании и то, что могла предложить ей Украина”, – добавляет Анна Деревянко.

Но сейчас компания изменила свое решение. Эксперт предполагает, что на начальных этапах, скорее всего, IKEA попытается поработать в тестовом режиме и только в случае успеха зайдет в страну масштабно.

“Сейчас у них изменилась операционная система, и они хотят протестировать на Украине их новую модель работы. За рубежом у них уже есть очень большие супермаркеты. И там они продают свою продукцию. В Украине же они хотят протестировать несколько уменьшенный вариант своей торговли. И затем это все масштабировать”, – предполагает эксперт.

Кроме того, по словам и.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации, появление на рынке еще одного мощного качественного производителя товаров для дома составит конкуренцию в этом сегменте, чем будет способствовать развитию подобных компаний, которые уже работают в Украине.

“Этот бренд присутствует в очень многих странах, и его наши потребители хорошо знают. Теперь они будут на месте иметь доступ к качественной продукции по невысоким ценам. В принципе, считается, что это недорогая, но качественная продукция. Я не знаю, какая у них будет политика ценообразования в нашей стране, но не думаю, что она будет отличаться сильно от других государств. Также в сегменте товаров для дома у других компаний появится серьезный конкурент. И это хорошо, это будет заставлять других быть более креативными, конкурентоспособными”, – добавляет эксперт.