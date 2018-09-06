Стало известно, почему Starbucks отказался заходить в Украину

Продукция Starbucks на украинском рынке довольно дорогая для потребителя.

Об этом заявила председатель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

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“Со Starbucks труднее, уже СМИ несколько раз сообщали о его выходе на рынок, и мэр об этом также говорил, но позже Starbucks сообщал, что не выходит на рынок Украины”, – заявила Ковалив.

По ее словам, исходя из имеющейся на сегодня конкуренции, продукция Starbucks довольно дорогая для потребителя.

“На сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является крупным”, – сказала она.