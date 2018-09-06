«Укртрансгаз» и польская компания продлили договор на хранение природного газа

АО «Укртрансгаз» и польская энергетическая компания PGNiG SA продлили договор на хранение природного газа в украинских подземных хранилищах.

Компания PGNiG SA активно поставляет природный газ в Украину, продавая его на границе с 2016 года. В 2017 году PGNiG поставила на украинский рынок рекордные 700 млн куб.м, что вдвое превышает объемы, поставленные в 2016 году.

Кроме этого, в 2017 году были заключены договоры на транспортировку и хранение природного газа между компанией PGNiG и АО «Укртрансгаз», что создало необходимые условия для выхода компании PGNiG на внутренний рынок Украины.

Заключение нового договора на хранение откроет для компании PGNiG доступ к использованию мощностей украинских ПХГ.