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Выручка HTC ставит новые антирекорды

Выручка HTC ставит новые антирекорды

Финансовое положение тайваньского производителя смартфонов и планшетов HTC продолжает ухудшаться, о чём говорят августовские показатели.

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В прошлом месяце, как сообщается, выручка компании составила приблизительно $45,2 млн. Это новый антирекорд для августа. Падение в годовом исчислении оказалось на уровне 54 процентов. Более того, доход несколько сократился и по сравнению с июлем, когда HTC показала худшие результаты за 15 лет.

Выручка HTC за первые восемь месяцев 2018 года составила примерно $600 млн. Падение по сравнению с аналогичным периодом 2017-го — 54 процента.

В самой компании говорят, что наблюдающаяся картина отчасти объясняется реструктуризацией бизнеса. Кроме того, на падение продаж влияет жёсткая конкуренция на рынке смартфонов. HTC надеется, что финансовые показатели несколько улучшатся в оставшиеся месяцы текущего года.

По материалам 3dnews.ru
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