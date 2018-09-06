Андрей Усенко: почему компания Apple не могла бы быть создана в Украине

В августе этого года Apple стала первой в мире компанией с рыночной капитализацией $1 трлн. Эта цифра в 8 раз превышает ВВП Украины.

Но дело даже не в установленном мировом рекорде. Главный вопрос, почему подобная компания была создана и развивается именно в США, а не, к примеру, в Украине.

По оценкам KPMG, США аккумулируют более 50% всех венчурных инвестиций в мире, что создает платформу для развития стартапов и появления компаний — единорогов.

Согласно статистике 2017 года, 55 американских компаний входят в рейтинг ТОП-100 по уровню капитализации. В 2009 году таких компаний было 42.

Для сравнения, если посмотреть европейский индекс производственных рисков, который включает 42 страны и определяет привлекательные для производства рынки, то Украина в этот список даже не вошла.

В число топ-стран были включены Литва, Венгрия, Чехия, Словакия, Турция, Китай и США.

Про экономику 4.0

Экономика 4.0, типичным представителем которой и является компания Apple, формируется и создается за счет инноваций и внедрения новых технологий, а не конвейерного производства и сырьевой экономики.

В современном мире уже не важно, в какой стране размещены производственные мощности или поставщики. Apple имеет сеть из более чем 200 поставщиков, работающих в разных странах, среди которых Китай, Япония, Корея, Малайзия, Тайвань и другие.

Но главный вопрос – где находятся офисы, которые занимаются созданием инноваций, как например, кремниевая долина в США. Не владея собственными фабриками, Apple создает передовую продукцию, которую покупают во всем мире. Именно в США эта компания создает основной goodwill, платит зарплаты, несет расходы на создание новых технологий.

В США такими инновационными центрами уже давно стали университеты. В этой стране находится 6 из 10 лучших в мире вузов.

В отличие от украинских, они являются независимыми от государственного финансирования структурами, работают в рыночной экономике. К примеру, дочерняя компания Гарвардского университета Harvard Management Company управляет средствами в объеме порядка $37 млрд.

Про схемы

Еще один ингредиент успеха США – эффективная политическая система, которая сохраняет преемственность и остается стабильной, даже если правительство уйдет в отставку.

Существует реальное разделение ветвей власти, а многие должности являются выборными и не зависят от воли «новой политической элиты».

Это создает благоприятные условия для входа инвесторов, которые не боятся утратить вложенные инвестиции в случае политических перемен в стране.

В Украине же, несмотря на многие достижения в области улучшения бизнес-климата, политические риски продолжают оцениваться как высокие. В период выборов многие инвестиционные проекты замораживаются и бизнес-активность снижается.

Стимулом для развития таких компаний как Apple в США также является доступное финансирование. Несмотря на позитивные прогнозы, за последние несколько лет рынок капитала в Украине так и не был создан.

Не были образованы соответствующие пенсионные фонды, а страховые компании так и не стали активными инвесторами, работающими в прозрачном законодательном поле.

Про потенциал

Да, Украина имеет огромный потенциал. Только за 2017 – начало 2018 года компании с украинским происхождением привлекли на ICO по разным оценкам от 100 до 160 млн долларов.

Однако, как юридические лица они зарегистрированы не в нашей стране. Это означает, что необходимо приложить еще много усилий, чтобы украинский бизнес был заинтересован инвестировать в инновации в Украине, а наше государство могло бы быть конкурентоспособным в борьбе за международный капитал.

Каждая страна выбирает свой путь. К примеру, Мальта недавно приняла ряд законов, которые являются передовыми в сфере регулирования ICO и криптовалют, создают благоприятные условия для реализации IT проектов. Стратегия этой страны стать “Blockchain Island”, своеобразным хабом для ICO и криптовалют.

Другой пример – Латвия, где начали действовать новые правила налогообложения налога на прибыль для бизнеса. Суть нововведения в том, что облагаться налогом будет прибыль, которую относят к дивидендам, что создает стимулы для реинвестиций.

Каким будет конкурентное преимущество для Украины нам, судя по всему, еще предстоит определить.

Андрей Усенко, менеджер отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине