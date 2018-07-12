В Омеляна опубликовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Самой непунктуальной оказалась ООО “Авиакомпания Атлас Джет Украина”, задержавшая более трети своих рейсов. Всего их было 14, компания задержала – 5.

В топ-5 компаний, которые чаще всего задерживали рейсы, также вошли: ООО “Эйр Аллана” (самолеты компании совершили всего 5 перелетов и задержали один из рейсов), ООО “НАФэйр” (46 рейсов, 14 – несвоевременных), ООО “Авиакомпания Браво” (363 рейса, 117 – несвоевременных), ООО “Анда ЭЙР” (55 рейсов, 18 – несвоевременных).

Наибольшее количество рейсов в июне совершили самолеты МАУ – 3130, но компания оказалась на втором месте в рейтинге “пунктуальности”, на первом самолеты – ОАО “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева. Отмечается, что задержки рейсов продолжались более 2 часов.