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В Омеляна опубликовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков (инфографика)

В Омеляна опубликовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Самой непунктуальной оказалась ООО “Авиакомпания Атлас Джет Украина”, задержавшая более трети своих рейсов. Всего их было 14, компания задержала – 5.

В топ-5 компаний, которые чаще всего задерживали рейсы, также вошли: ООО “Эйр Аллана” (самолеты компании совершили всего 5 перелетов и задержали один из рейсов), ОООНАФэйр” (46 рейсов, 14 – несвоевременных), ООО “Авиакомпания Браво” (363 рейса, 117 – несвоевременных), ООО “Анда ЭЙР” (55 рейсов, 18 – несвоевременных).

 

Наибольшее количество рейсов в июне совершили самолеты МАУ – 3130, но компания оказалась на втором месте в рейтинге “пунктуальности”, на первом самолеты – ОАО “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева. Отмечается, что задержки рейсов продолжались более 2 часов.

По материалам Економічна Правда
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