Новый имплант позволит услышать свет

Немецкие исследователи опубликовали статью о новом типе кохлеарного имплантата, который использует свет для симуляции звука.

Для их исследования немецкие ученые начали тренировать монгольских песчанок, чтобы те прыгали через препятствия, услышав сигнал тревоги.

Затем исследователи ввели ген прямо в улитку, внутреннее ухо песчанок, с помощью вируса. Этот генетический апгрейд позволил свету активировать нейроны в улитке животного.

После чего они имплантировали оптоволокно, которое могло включаться и давать свет прямо внутри уха. Когда ученые включили волокна, и те начали испускать синий свет, грызуны принялись прыгать через препятствия так, словно услышали звук тревоги.

Когда исследователи лишили слуха некоторых животных и снова включили волокна, то песчанки по‑прежнему прыгали — так, словно «слышали» свет, хотя слышать звук уже не могли физически.

Предыдущие исследования подобного рода проводились на мышах и крысах, но у песчанок органы слуха сильнее напоминают человеческие, и эти животные могут слышать тот же диапазон звуков, что и люди.

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Хотя пока это лишь экспериментальная проверка концепции, но она может открыть новую эру в области слуховых имплантатов, которые смогут позволить глухим людям слышать речь другого человека даже в переполненном и шумном помещении, так как свет проще ограничить, чем электрический ток, к тому же он мягче воздействует на внутреннее ухо, позволяя улавливать даже аналог тихих звуков.