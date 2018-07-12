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Создан первый цветной 3D-сканер органов человека

Создан первый цветной 3D-сканер органов человека

Медицинские рентгеновские сканеры застряли в черно-белой эпохе. Изменение контраста может помочь врачам определять переломы костей и многое другое, но более подробная и цветная информация сможет помочь им выявлять другие проблемы со здоровьем.

Mars Bioimaging, компания из Новой Зеландии, разработала биосканер MARS spectral CT, который может выдавать полноцветные трехмерные изображения костей, мышц и других внутренних органов человека. Это работает благодаря чипу Medipix3 от Европейской организации ядерных исследований CERN, который используется в Большом адронном коллайдере.

При описании своего изобретения Mars Bioimaging говорит, что это как прыжок от черно-белой фотографии к цветной. В традиционной томографии рентгеновские лучи проходят сквозь человека, а их интенсивность измеряется на выходе.

После анализа спектроскопических данных создается трехмерное цветное изображение всего, что находилось в поле зрения 3D-сканера.

Пока качество таких изображений неидеально и похоже на то, что кто-то слепил глиняную модель внутренностей. Но в будущем четкость улучшится, клинические испытания должны начаться в ближайшие несколько месяцев в Новой Зеландии, сканер будет использоваться для диагностирования ортопедических и ревматологических больных.

По материалам Технот
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