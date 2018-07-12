В Украину зайдут две новые международные авиакомпании - Омелян

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя международными авиакомпаниями для осуществления полетов в Украину.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“В этом году заработал SkyUp, он набирает обороты. Верю, что к концу года он уже будет иметь 5 бортов. Плюс Ryanair заходит, мы ведем переговоры еще с двумя авиакомпаниями, посмотрим, насколько они будут успешны”, – сказал он.

При этом Омелян не назвал компании, с которыми ведутся переговоры.

Он добавил, что сейчас наиболее целесообразным является развитие внутреннего рынка авиаперевозок.

“Относительно международных направлений я не вижу больших проблем, то есть лед тронулся и рынок начал уже сам развиваться. Задайте вопрос по внутренним рейсам, так как цены все еще очень высоки и количество перевезенных пассажиров внутри страны очень невысока. Она растет, но не теми темпами, какими бы нам хотелось. Именно поэтому мы всячески поощряем авиакомпании летать внутри страны “, – отметил Омелян.