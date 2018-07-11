Toyota создает первый водородный катамаран (фото)

Миссия проекта Energy Observer – доказать эффективность автономного плавания на судне, использующем для движения исключительно альтернативные источники энергии, а также продемонстрировать безопасность судов такого типа для экологии планеты. Во время плавания экипаж катамарана на практике проверит эффективность технологий, закладывающих основу альтернативной энергетики будущего, и изучит возможность их применения в промышленных масштабах.

Energy Observer – первое в мире автономное судно с нулевыми выбросами парниковых газов и вредных веществ в атмосферу. Его выдающиеся экологические характеристики достигнуты благодаря использованию энергии солнца и ветра в сочетании с электроэнергией, сгенерированной установкой на водородных топливных элементах. Водород для энергетической установки вырабатывается непосредственно на борту судна прямо из морской воды.



Путешествие представляет собой довольно сложное испытание: в течение шести лет экипажу под руководством Викторьена Эруссара и Жерома Делафоса предстоит протестировать возможности новых энергетических технологий в экстремальных условиях плавания в открытом океане на первом в мире автономном судне. В настоящий момент судно находится в Средиземном море, в следующем году Energy Observer достигнет берегов Северной Европы, а в 2020 катамаран прибудет в Японию к открытию летних Олимпийских игр в Токио.